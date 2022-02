Iliad, si diffonde truffa a nome dell'operatore: attenti ai finti concorsi a premi!

L’operatore virtuale Iliad ancora una volta si trova costretto ad affrontare una campagna truffaldina a nome suo: negli ultimi giorni si stanno diffondendo dei finti concorsi a premi per i “fedeli clienti Iliad”, i quali dovrebbero ricevere in premio degli smartphone e computer di ultima generazione.

Come funziona esattamente questa truffa? Stando al report di MondoMobileWeb, navigando su rete mobile Iliad gli utenti nel mirino dei malintenzionati del caso, selezionati casualmente, potrebbero incorrere in alcuni popup pubblicitari relativi a un “programma di incentivazione clienti di Iliad”. Secondo questo, l’operatore selezionerebbe casualmente 10 clienti “ogni martedì” per regalare premi che vanno dagli iPhone 13 Pro e MacBook Pro di casa Apple ai Samsung Galaxy S20.

Tutto ciò che viene richiesto è l’inserimento di dati sensibili su un “breve questionario”, tra cui l’indirizzo di casa, e il pagamento di 1,99 Euro per la spedizione del “regalo”. Si tratta ovviamente di un tentativo di phishing, dato che Iliad non ha attivo alcun concorso a premi per i suoi clienti. Anzi, lo stesso operatore ha già denunciato l’accaduto alle autorità, ora attive per arginare la minaccia.

Dovesse capitare qualcosa di simile in un secondo momento, a clienti Iliad o di altri operatori telefonici italiani, si consiglia di evitare di cliccare qualsiasi link o tasto nella pagina interessata, chiudendola appena viene mostrata su schermo.

A proposito di Iliad, si sta facendo largo un’importante indiscrezione per cui l’operatore vorrebbe acquisire Vodafone Italia per 14 miliardi di Euro.