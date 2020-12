Iliad, disponibile la prima offerta 5G: 70GB, minuti ed SMS a 9,99 Euro

Come ampiamente preannunciato da Iliad, è disponibile da oggi la prima offerta 5G dell'operatore telefonico italiano. Si chiama "Flash 70" e sarà attivabile solo fino al 21 Gennaio 2021, ma vediamo cosa include.

A 9,99 Euro al mese è possibile ottenere 70 gigabyte di internet in 5G e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Iliad garantisce anche la totale assenza di rimodulazioni, con un costo che resterà questo "per sempre", come avviene anche per altre promozioni simili.

Ovviamente potranno navigare in 5G solo gli utenti che abitano nelle città coperte dalla rete Iliad. Si tratta di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

L'attivazione può essere effettuata direttamente attraverso la pagina ufficiale di Iliad o presso uno dei tanti Iliad Corner sparsi sul territorio nazionale, oltre che tramite le 1.300 Simbox disponibili in centri commerciali e stazioni.

La rete 5G è compatibile solo con alcuni smartphone, e garantisce una velocità di download fino ad 855 Mbps e di upload di 72 Mbps.

L'offerta include anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni, oltre che i servizi Mi Richiami, Hotspot e Segreteria Telefonica. E' richiesto un costo una tantum di 9,99 Euro.