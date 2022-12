Iliad, disponibile l'offerta Flash 120 2023: 120Gb a 7,99 Euro al mese

Iliad lancia in giornata odierna la prima promozione con vista 2023. Si chiama Flash 120 2023 ed a 7,99 Euro al mese propone 120 gigabyte di navigazione, ma anche minuti ed SMS illimitati verso tutti.

La promozione è a tempo e può essere attivata direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito Iliad. Il costo della SIM è di 9,99 Euro, da pagare ovviamente una tantum, mentre il prezzo della promozione è bloccato per sempre, come tutte le offerte di Iliad.

I 120 gigabyte di navigazione sono in 4G e 4G+, mentre i minuti ed SMS illimitati possono essere utilizzati verso i fissi e mobili in Italia. Incluse nell’offerta anche le opzioni “Mi richiami”, l’hotspot e la segreteria telefonica.

Per quanto riguarda il roaming e l’Europa, invece, è possibile utilizzare nei paesi dell’UE minuti ed SMS illimitati ed 8 gigabyte di navigazione internet dedicati.

Trattandosi di un’offerta a tempo, è consigliabile approfittarne rapidamente in quanto la scadenza è prevista tra 11 giorni e 21 ore dal momento in cui stiamo scrivendo, e non è chiaro se sarà prorogata oltre o meno.

Ricordiamo che sono disponibili anche altre promozioni di Iliad per fine 2022, tra cui il piano Iliad Voce che ha un prezzo di 4,99 Euro, Giga 150 a 9,99 Euro al mese ed Iliad dati a 13,99 Euro al mese.