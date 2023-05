Iliad down oggi 2 Maggio 2023 in Italia: problemi con chiamate ed internet

Problemi per Iliad oggi 2 Maggio 2023. Da qualche minuto infatti si stanno moltiplicando le segnalazioni di disservizi con l'operatore mobile francese nel nostro paese.

Come certificato dalla pagina Downdetector di Iliad, intorno alle 14:48 sono iniziate le segnalazioni che hanno superato quota 7000.

Nella fattispecie, viene lamentato un blackout quasi totale dei servizi mobili in Italia: gli utenti infatti riportano l'impossibilità ad effettuare e ricevere chiamate, di utilizzare la connessione dati su mobile e l'assenza di segnale.

I problemi non sembrano essere localizzati in un'area precisa del nostro paese, a dimostrazione di una problematica più diffusa che dovrebbe essere risolta a stretto giro di orologio però. Il picco di segnalazioni però arriva da Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma, Perugia, Roma, Napoli e Bari, ovvero i centri più importanti dove evidentemente c'è la concentrazione più elevata di SIM Iliad.



Alcuni utenti su Twitter riferiscono di aver risolto mettendo il telefono in modalità aereo o riavviandolo, ma non garantiamo la risoluzione certa.

Come sempre, potete usare la sezione commenti per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.



Nelle scorse ore, Iliad ha lanciato la nuova offerta Iliad 100 che a 7,99 Euro al mese propone 100 gigabyte di internet in 4G e 4G+, SMS illimitati e numeri illimitati verso numeri fissi e mobili iniziati, con garanzia di prezzo bloccato per sempre. Parallelamente, sono anche tornate in auge le indiscrezioni sul possibile acquisto di Vodafone da parte di Iliad.