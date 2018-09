Iliad down oggi 28 Settembre: segnalati problemi alla rete dati in diverse zone in Italia

Venerdì nero per Iliad. Secondo quanto riportato da alcuni utenti sui social network, e ripreso anche da vari colleghi, la rete dati dell'operatore telefonico francese sarebbe inaccessibile in gran parte dell'Italia.

Problemi segnalati anche dagli utenti del sito web DownDetector, su cui negli ultimi minuti è stato registrato un vero e proprio picco di segnalazioni provenienti da tutta Italia, in particolare dalle regioni del Nord, la Sardegna e la capitale Roma.

I clienti Iliad segnalano l'impossibilità ad agganciarsi alla rete dati a causa della mancanza di connessione, ma alcuni avrebbero anche problemi con le chiamate in uscita.

Da parte della compagnia telefonica francese almeno al momento non è arrivata alcun comunicato in merito, con gli account social che sono in silenzio totale sulla questione. E' probabile che i tecnici siano già al lavoro per far rientrare quello che sembra essere un disservizio piuttosto serio e diffuso nel minor tempo possibile.

Le prime segnalazioni risalgono alla prima mattinata, con picco registrato intorno alle 9:00, ma anche in questi minuti ne stanno arrivando altre, a dimostrazione del fatto che non si tratta di un problema isolato ma piuttosto diffuso.

Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se avete riscontrato anche voi problemi in modo tale da permetterci di aggiornare la notizia.