Iliad entra in Asstel: l'offerta per la rete fissa arriva a Gennaio 2022?

A quanto pare, il tanto attesa offerta di Iliad per la rete fissa sarebbe vicina al lancio. Lo scorso 15 Dicembre 2021, inoltre, l'operatore telefonico francese è entrato a far parte di Asstel, l'associazione che riunisce le compagnie attive nel settore delle telecomunicazioni.

L'amministratore delegato della compagnia, Benedetto Levi, ha commentato la decisione di entrare a far parte in Asstel affermando che "credo sia il momento giusto per portare la nostra visione anche all’interno di Asstel; il ruolo delle aziende di telecomunicazione è quanto mai cruciale in questo momento per lo sviluppo digitale e il futuro dell’Italia. Le posizioni e le azioni di Iliad saranno guidate come sempre, dai nostri valori distintivi: semplicità, trasparenza e innovazione".

Tornando alla tanto chiacchierata ed attesa offerta per la rete fissa di Iliad, nell'ultimo numero della newsletter settimanale di Fibra.Click vengono citate alcune voci, "da prendere sempre con le pinze", che vogliono Iliad pronta a lanciare il proprio servizio di rete fissa a Gennaio 2022. Non è chiaro da dove provengano queste voci, ma circolano sul web da tempo.

Anche lo scorso Ottobre sulla stampa erano comparsi rumor che parlavano di un lancio imminente di Iliad Fibra, al punto che si parlava di Novembre come mese di debutto. Tuttavia, arrivati quasi a fine anno ancora non ci sono avvisaglie di questo tipo.