iliad, eSIM in arrivo in Italia: la conferma di Benedetto Levi

Le eSIM sono realtà in Italia ormai da un po' di tempo, dato che se ne parla da fine 2019. Tuttavia, non tutti gli operatori telefonici si sono "lanciati" in questo mondo e, tra i "grandi assenti", troviamo iliad. Ebbene, l'amministratore delegato Benedetto Levi ha voluto rassicurare i clienti, facendo sapere che la novità arriverà a breve.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, qualche giorno fa era stato annunciato che ci sarebbe stata la possibilità di partecipare a una stanza su Clubhouse (sì, proprio il social network solo audio) con Benedetto Levi e altre persone nella giornata di oggi 3 marzo 2021. La "promessa" dell'amministratore delegato di iliad Italia è arrivata proprio in questo contesto.

Levi ha infatti fatto sapere che iliad è solita ascoltare il feedback degli utenti, cercando però di assegnare a ogni "obiettivo" il giusto tempo, in modo da svolgere tutto al meglio. Nel caso delle eSIM, l'amministratore delegato ha affermato che, in realtà, non c'è stata esattamente una grande richiesta da parte dei clienti. Per questo motivo, l'operatore si è concentrato su altri "progetti" nel recente passato.

Tuttavia, questo non significa che le eSIM di iliad non arriveranno in Italia, anzi. Infatti, Benedetto Levi ha fatto sapere che a breve queste ultime verranno rese disponibili per quel che concerne il nostro Paese. Non ci sono ancora tempistiche certe, ma probabilmente è questione di mesi. In ogni caso, sembra che al momento le eSIM vengano utilizzate in Italia principalmente mediante Apple Watch.