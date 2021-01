iliad Express ufficiale in Italia: la SIM diventa una carta regalo

Avete presente le gift card di Amazon, quelle che si possono acquistare direttamente alla cassa? Ebbene, l'operatore telefonico iliad ha lanciato in Italia un servizio simile. Infatti, iliad Express permette di acquistare la SIM direttamente al supermercato e in altri luoghi.

In parole povere, l'azienda di Benedetto Levi ha ufficializzato che in Italia le sue SIM verranno presto vendute nel bel mezzo tra le gift card e le ricariche esposte nei supermercati, ipermercati, negozi di libri e catene di elettronica di consumo. Insomma, iliad sta lanciando ancora una volta un nuovo metodo per ottenere una SIM. In passato l'operatore telefonico aveva infatti lanciato le Simbox, mentre ora arrivano quelle che potremmo definire come delle "carte regalo".

In ogni caso, proprio come vi immaginate, le SIM vanno attivate in seguito tramite procedura online. Questo significa che è possibile regalare la SIM ai propri parenti e amici, dato che questi ultimi potranno poi attivarla in autonomia. Occhio però al fatto che, a quanto pare, serve il PIN riportato sullo scontrino, quindi non dimenticatevi questa informazione.

Per il resto, l'iniziativa è già attiva a partire da oggi 26 gennaio 2021. Insomma, recandovi in uno dei classici punti vendita potreste già trovare delle "gift card" relative alle SIM iliad. Per il momento, l'unica offerta che si può attivare è quella chiamata "Giga 70", che offre 70 Giga di connessione dati e minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro al mese. C'è anche la possibilità di navigare in 5G.