iliad e Fastweb 'bussano' all'AGCOM per le portabilità da Ho. Mobile

La vicenda dei ritardi e dei rifiuti relativi alle portabilità in uscita da Ho. Mobile si arricchisce di un nuovo capitolo. Infatti, due operatori hanno deciso di "passare all'azione".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Universofree e Il Sole 24 Ore, iliad e Fastweb hanno segnalato all'AGCOM Ho. Mobile per profili anticoncorrenziali. Il motivo è da ricercarsi nei ritardi relativi alle portabilità che si stanno verificando in questi giorni, come vi abbiamo fatto sapere a più riprese su queste pagine. La questione è intricata, dato che sono coinvolti anche il cambio dell'ICCID effettuato in modo automatico e il probabile alto numero di portabilità: spetterà all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni decidere se e in che modo intervenire.

Da non sottovalutare il fatto che la procedura che richiede all'utente di chiedere un nuovo seriale a Ho. Mobile potrebbe potenzialmente far entrare in possesso l'operatore di informazioni importanti per cercare di far cambiare idea agli utenti, magari offrendo loro promozioni allettanti. iliad e Fastweb fanno riferimento anche a questa eventualità nella loro segnalazione.

Contate che non sono inoltre da escludere segnalazioni da parte di altri operatori, dato che ora iliad e Fastweb hanno "aperto la strada". Come si evolverà la situazione relativa a Ho. Mobile? Staremo a vedere: quel che è certo è che non sono pochi gli utenti che si stanno lamentando sui social network in seguito all'ormai ben noto furto di dati.

Nel frattempo, ai microfoni de Il Sole 24 Ore, ho. Mobile ha ribadito che "Per incrementare la sicurezza dei clienti, il 9 gennaio ho.Mobile ha rigenerato il codice seriale della Sim dei clienti coinvolti, escludendo quelli con portabilità in corso. Nei casi di portabilità non andata a buon fine per codice seriale errato, il cliente riceve in automatico l'Sms per ricevere il proprio codice seriale in tempo reale. È stata inoltre immediatamente aumentata la capacità di gestione delle portabilità".