Iliad festeggia: raggiunto il break-even, rappresenta il 10% delle SIM attive in Italia

Iliad Italia può festeggiare: dopo soltanto tre anni di attività nel Belpaese, l’operatore telefonico nato in Francia ha chiuso il primo semestre del 2021 con 600.000 nuovi utenti, una crescita del 22,9% e una quota di mercato pari al 10%, traguardo importante raggiunto proprio grazie al boom di quest’anno.

Inoltre, come mostrano i dati pubblicati da Iliad, la società ha raggiunto il “break even”, ovvero il pareggio tra fatturato e costi sostenuti per l’avvio dell’attività, tutto ciò grazie ai 7,8 milioni di utenti mobili in Italia e un fatturato pari a 383 milioni di Euro.

Nello specifico, Iliad ha dichiarato quanto segue: “Per la prima volta dal lancio, iliad presenta un EBITDAaL semestrale positivo per 6 milioni di euro, raggiungendo l’obiettivo di break-even a soli tre anni dal suo lancio sul mercato. Per EBITDAaL si intende il reddito operativo prima di interessi e imposte, escludendo gli ammortamenti, l'utile su vendite e abbandono di immobili, impianti e macchinari e l'impatto sull'operatività della contabilizzazione delle rimanenze”.

A oggi Iliad conta dunque 200 milioni di euro in investimenti nel primo semestre del 2021, con l’obiettivo di raggiungere quota 8.500 siti attivi per la rete radio mobile entro la fine dell’anno. In tutto questo, il fondatore del Gruppo Iliad Xavier Niel ha annunciato l’intenzione di riacquistare i pacchetti degli azionisti minoritari per uscire dalla Borsa con un’offerta pubblica semplificata, con l’obiettivo finale di “accelerare la crescita del Gruppo e supportare con maggiore indipendenza la propria strategia di sviluppo nel lungo termine”. Insomma, veramente ottimi dati per l’operatore telefonico che, intanto, continua a proporre offerte telefoniche interessanti anche questo mese.

Tra gli altri operatori italiani, invece, abbiamo visto che WindTre sta abilitando gratuitamente il 5G ad alcuni clienti.