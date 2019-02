Iliad festeggia San Valentino con un anagramma: il post è già virale

E' San Valentino e sono molti i marchi ed operatori telefonici che stanno facendo gli auguri agli innamorati tramite i propri canali ufficiali social. Vodafone ad esempio si è mossa in anticipo regalando gigabyte illimitati a tutti per la giornata di oggi. Discorso diverso per Iliad, che ha pubblicato un post già virale.

La compagnia francese infatti ha pubblicato sul proprio canale ufficiale Facebook un simpatico post, già condiviso da migliaia di utenti e diventato molto popolare, in cui mostra un anagramma "hot" di "San Valentino". Inutile dire che le reazioni sono state divertite, soprattutto tra i più giovani, che hanno apprezzato questo augurio.

Iliad non ha proposto alcun tipo di offerta dedicata. Restano infatti disponibili due promozioni. Giga 50, a 7,99 Euro al mese propone 50 gigabyte in 4G/4G+ (con 4 gigabyte da utilizzare in Europea) e minuti e messaggi illimitati verso tutti in Italia ed Europa. L'offerta prevede anche un costo una tantum di 9,99 Euro per la SIM.

E' disponibile anche Iliad Voce, la proposta per coloro che necessitano solo di telefonate e minuti e che non hanno bisogno di internet. Voce a 4,99 Euro al mese include minuti e messaggi illimitati verso tutti e 40 megabyte di internet in 4G e 4G+. Anche in questo caso è previsto un costo di 9,99 Euro per la SIM.