Iliad Flash 120 scade oggi, al suo posto arriva la nuova Giga 120 in 5G: ecco cosa offre

Dopo il successo di Giga 80 in 4G e Flash 120 in 5G, offerte lanciate da Iliad a fine maggio e di cui la seconda è scaduta proprio oggi, 30 giugno 2021, l’operatore telefonico francese ha deciso di lanciare la nuova offerta Giga 120 con lo stesso pacchetto dati e sempre a un prezzo particolarmente competitivo.

Con la chiusura dell’offerta Flash 120 a 9,99 Euro al mese e l’aggiornamento del portale online ufficiale di Iliad, infatti, è stato deciso di estendere a tutti i punti vendita l’offerta “gemella” Giga 120 senza dichiarare una sua scadenza. In altre parole, a tempo indeterminato sarà possibile attivarla diventando così tra i primi utenti che proveranno la connessione dati 5G offerta da Iliad.

Ricordiamo, giusto per gli utenti che non hanno seguito le precedenti notizie in materia, che il pacchetto offerto prevede minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate internazionali comprese e anch’esse illimitate verso numeri fissi e mobili specifici di paesi come Austria, Cina, Francia, Germania, Inghilterra e Svizzera, ma soprattutto 120 Giga di traffico dati in 5G, il tutto sempre a 9,99 Euro al mese esattamente come Flash 120.

L’offerta potrà essere attivata online, presso Iliad Store e Iliad Corner e prevede un costo di attivazione pari a 19,98 Euro contando la nuova SIM e il primo canone mensile anticipato.

A proposito di Iliad, si sta avvicinando il suo debutto nella telefonia fissa, atteso dopo l’estate 2021.