Iliad ha già superato 3 per copertura e Wind per velocità in 4G (OpenSignal)

La società OpenSignal ha appena pubblicato il suo nuovo report di analisi legate agli operatori telefonici italiani. In particolare, nell'edizione di ottobre 2018 compare per la prima volta Iliad, che tra l'altro risulta aver superato 3 Italia in quanto a copertura, nonché Wind in quanto a velocità in 4G. Vediamo assieme i dati nel dettaglio.

Ebbene, in quanto a velocità di download in 4G è stata Vodafone a spuntarla, che sul suolo italiano offre una media di circa 29,71 Mbps. Seguono a ruota TIM e 3 Italia, rispettivamente con circa 28,8 Mbps e 20,89 Mbps. Quarta Iliad con circa 17,38 Mbps, mentre Wind si ferma a 16,14 Mbps. Si passa poi alla velocità in 3G, che vede TIM vittoriosa con circa 6,52 Mbps. Seconda 3 Italia con circa 5,8 Mbps e terza iliad con circa 5,16 Mbps. Vince Vodafone, invece, per quanto riguarda l'upload in 4G, con circa 9,63 Mbps.

La latenza minore in 4G è invece di TIM, con circa 35 ms. La più alta è di iliad con circa 74,43 ms. Per quanto riguarda la latenza in 3G, la spunta ancora TIM con circa 56,4 ms. La più alta è di iliad con circa 100,32 ms. Infine, parlando di copertura in 4G, vince Vodafone con l'82,2%. Seguono a ruota TIM e iliad, rispettivamente con 78,73% e 66,73%. Quarta Wind con il 67,95% e quinta 3 Italia con 58,41%.

Insomma, iliad sembra aver fatto un buon debutto nel report di OpenSignal, anche se la latenza sembra ancora essere elevata.

Per tutti i risultati completi, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di OpenSignal, dove potrete trovare anche una classifica dei migliori operatori suddivisa per le maggiori città italiane.