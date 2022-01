Iliad Giga 120 è qui: l'offerta 5G da 9,99 Euro al mese per i nuovi clienti è riattivabile

L’offerta telefonica Iliad Flash 150 lanciata a dicembre non è più disponibile ai nuovi clienti, ma al suo posto c’è un piacevole ritorno nel portfolio dell’operatore francese: Iliad Giga 120 è tornata per tutti. Dopo alcuni mesi di assenza, essa torna con lo stesso pacchetto di quando è stata rimossa dal catalogo: ecco cosa offre nel dettaglio.

Recandovi sul sito ufficiale Iliad potrete trovare immediatamente la voce Giga 120 ove vengono specificate tutte le informazioni utili dell’offerta: essa include minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 120 Giga di traffico mobile in 4G e 5G, il tutto a 9,99 Euro al mese “per sempre, per davvero”. In aggiunta, in Roaming UE otterrete 7 Giga di traffico e avrete anche minuti illimitati di chiamate verso fissi e mobili internazionali in Europa e anche in USA e Canada.

L’attivazione potrà dunque essere effettuata online pagando 9,99 Euro una tantum, più 9,99 Euro di prima mensilità anticipata, o anche presso le SIMBOX degli Iliad Store e i Corner sparsi in vari punti vendita. L’offerta sarà disponibile per i nuovi clienti che potranno attivare la SIM con o senza portabilità da altro operatore. Si ricorda, in conclusione, che il 5G di Iliad funziona solo in grandi aree selezionate con velocità fino a 855 Mbps in download e 72 Mbps in upload.

Per ogni dettaglio riguardo alla navigazione Internet nei vari Paesi europei, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata al cambio delle regole Roaming UE per Iliad e gli altri maggiori operatori nazionali.