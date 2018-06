Iliad: gli utenti segnalano problemi con le chiamate

Ancora problemi per Iliad. L'operatore telefonico, che ha da poco debuttato in Italia, sta registrando nelle ultime ore delle difficoltà nella gestione delle chiamate.

Dopo il problema all'addebito delle chiamate ed al geoblocking, alcuni utenti ora ne segnalano uno che potenzialmente più fastidioso, che riguarda un servizio essenziale: le chiamate telefoniche.

A quanto pare, infatti, i clienti stanno segnalando difficoltà con le chiamate e, secondo quanto riportato da TecnoAndroid, su molte delle SIM ottenute dagli utenti sarebbe praticamente impossibile ricevere chiamate da numeri fissi. L'anomalia, a quanto pare, sarebbe legata alle reti Infostrada (quindi Wind Tre) e Tiscali, mentre non sembrano essere segnalati problemi anche da altre linee.

Da parte della compagnia francese, però, almeno al momento non è arrivato alcun comunicato ufficiale per fare chiarezza sulla questione, nonostante siano passate diverse ore dalle prime segnalazioni.

Alcuni numeri verdi, come quello di Amazon, ancora oggi non sembrano essere raggiunti dalle linee Iliad.



Come sempre, vi invitiamo a segnalarci eventuali informazioni aggiuntive attraverso il form dei commenti disponibile in calce alla notizia, al fine di permetterci di aggiornare la news tempestivamente.

Provvederemo anche a fornirvi rapidi update nel caso in cui la compagnia dovesse diffondere un qualsiasi tipo di comunicato sulla questione o dovesse risolvere il problema.