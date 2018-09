Iliad e Ho.: la guerra a colpi di offerte e di GB che fa bene al mercato

In pochi avrebbero previsto i cambiamenti che vedono protagonista il mercato italiano della telefonia mobile. Fino allo scorso anno, la situazione era stazionaria, con Vodafone, Wind, Tre e Fastweb che presentavano offerte tutto sommato speculari.

Basti pensare che fino all’arrivo di Iliad in Italia, superare la soglia dei 4 GB di internet disponibili al mese era possibile, ma non per le tariffe più economiche. Oggi, tutti gli operatori telefonici italiani mettono sul piatto offerte da 10, 20 e 30 GB a prezzi popolari, soprattutto nel caso di portabilità da un concorrente. Il merito di tutto questo va certamente a Iliad, che con la sua proposta iniziale da 5.99€ mensili, che includeva minuti ed SMS illimitati, insieme a 30 GB di internet, ha forzato il mercato a reagire, con i concorrenti che in pochi mesi si sono adeguati ai nuovi standard.

Iliad propone oggi due piani tariffari da 6.99 e da 7.99 euro, entrambi con chiamate e messaggi illimitati ma con rispettivamente 40 e 50 GB di traffico. Principale antagonista di Iliad è Ho., nata da una costola di Vodafone e in poco tempo capace di conquistare pubblico ed addetti ai lavori. Le prestazioni e la copertura offerte da Iliad non sempre sono ottimali, soprattutto all’estero, mentre Ho. può contare sulla rete Vodafone, la più veloce e diffusa in Italia, seppur limitata a livello di banda disponibile. L’offerta da 7.99€ comprende minuti ed SMS illimitati insieme a 50 GB di traffico, con banda massima di 30 Mbps in 4G.

Se tornassimo indietro di un anno, piani tariffari di questo tipo non esisterebbero, o sarebbero incredibilmente più cari. L’arrivo di Iliad ha dunque dato il via a una piccola rivoluzione per il mercato della telefonia in Italia, che continua tutt’ora. Solo di ieri è la notizia della nuova offerta dell’operatore francese da 7.99€, mentre Ho. ha risposto poche settimane fa aumentando i GB a disposizione degli utenti con un nuovo abbonamento. Anche gli operatori tradizionali si sono adeguati, offrendo GB a volontà nei nuovi piani tariffari. Insomma, in pochi mesi Iliad è riuscita, anche indirettamente, a cambiare il volto del mercato, dando il via a una concorrenza spietata che può fare solo bene agli utenti.