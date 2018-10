Iliad, Ho. Mobile e Kena si sfidano nel mercato low cost: cosa cambia tra le offerte

E' ormai innegabile che il debutto italiano di Iliad abbia portato una ventata d'aria nuova nel mercato della telefonia mobile, con una significativa diminuzione del prezzo medio delle offerte. A rispondere colpo su colpo ci hanno pensato Ho Mobile e Kena, ma vediamo insieme le offerte.

Iliad Giga 50 vs Ho. Mobile vs Kena Star 5

Partiamo ovviamente da quelle che possiamo a tutti gli effetti definire le offerte di punta, caratterizzate dalla stessa quantità di gigabyte (50), ma da prezzi diversi.

L'ultima arrivata è Kena Star 5, che ha segnato il debutto dell'operatore virtuale di TIM nel mercato del 4G. A 5 Euro al mese (a cui si aggiungono 9,99 Euro di attivazione e spedizione SIM) è possibile ottenere 50 gigabyte e minuti illimitati verso tutti, mentre ovviamente non sono disponibili SMS.

Iliad, dal canto suo propone l'ultima arrivata Giga 50, che ha un costo di 7,99 Euro al mese ed include 50 gigabyte in 4G/4G+ (più 4 gigabyte dedicati in Europa) e minuti e messaggi illimitati in Italia ed Europa. Al costo mensile (ovviamente con fatturazione mensile) si aggiungono i costi una tantum di 9,99 Euro.

Ho. Mobile ha invece fatto piazza pulita e come da protocollo offre una singola promozione. Il costo è di 9,99 Euro al mese (+9,99 Euro per attivazione e spedizione della SIM), ed è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte in 4G Basic.

Tralasciando il prezzo, le differenze principali sono da ricercare nella qualità della rete, oltre che nella copertura: Ho. Mobile, pur offrendo una velocità di 30 Mbps sia in download che upload, si aggancia alla linea Vodafone. Kena Mobile per la navigazione internet garantisce un download di 30 Mbps, e sfrutta la rete TIM.

Iliad invece utilizza le vecchie infrastrutture Wind.

Le offerte solo voce

Sono anche disponibili le così dette "offerte solo voce", rivolte a coloro che non necessitano di navigazione ad internet.

A tal proposito, è interessante quella lanciata di recente da Iliad, battezzata semplicemente Voce e che a 4,99 Euro al mese offre minuti ed SMS illimitati in Italia ed Europa, e 40 megabyte in 4G+ per la navigazione.

Kena in tale mercato ha fatto da apripista, ed attualmente propone l'offerta Kena Voce, che a 3,99 Euro al mese include minuti illimitati verso tutti e 50 megabyte di navigazione in 4G.

Nessuna proposta invece da Ho. Mobile.