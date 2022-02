Iliad interessata ad acquistare Vodafone Italia, c'è l'offerta: bomba di Bloomberg

Nonostante le smentite di Benedetto Levi sulla fusione Iliad-Vodafone da Bloomberg arriva una vera e propria notizia bomba. Secondo quanto riportato, infatti, Iliad avrebbe presentato un'offerta a Vodafone Italia per l'acquisizione dell'operatore telefonico.

La proposta, riferiscono fonti vicine alla compagnia, sarebbe stata presentata la scorsa settimana al consiglio d'amministrazione di Vodafone.

Nella giornata di mercoledì l'amministratore delegato di Vodafone, Nick Read, ha dichiarato che la compagnia è alla ricerca di opportunità di fusione nel Regno Unito, Spagna, Italia e Portogallo. In precedenza Bloomberg ha riportato la notizia secondo cui l'investitore Cevian Capital avrebbe acquisito una partecipazione di Vodafone.

Dopo la pubblicazione del rapporto, le azioni di Vodafone sono aumentate del 2,9% in borsa, mentre ovviamente da parte dei diretti interessati non sono giunte dichiarazioni di alcun tipo.

In occasione della presentazione dell'offerta Iliad per la fibra ottica, il CEO Benedetto Levi aveva smentito l'ipotesi ed intervistato da alcuni quotidiano aveva affermato che Iliad ha intenzione di andare avanti da sola per la sua strada, "come fatto per questi tre anni e mezzo". I primi rumor sulla fusione tra Vodafone ed iliad erano emersi alla fine dello scorso mese: un'eventuale accordo andrebbe a creare un operatore di telefonia mobile con una quota di mercato superiore al 36%.