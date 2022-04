Iliad interessata all'acquisto di TIM: si fa largo l'ipotesi, dopo il no di Vodafone

Con il passare dei giorni, si fa sempre più largo l’ipotesi che vuole Iliad interessata ad acquistare TIM. A confermare le indiscrezioni ci ha pensato anche Il Sole 24 Ore, secondo cui la compagnia diretta Benedetto Levi starebbe puntando alla divisione Consumer di TIM.

Per l’operazione, però, non sarebbe affiancata da Apax, la compagnia d’investimenti che aveva fatto team con Iliad nella proposta d’acquisto di Vodafone che poi come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine è stata rifiutata.

Da parte delle due compagnie, ovviamente, non sono arrivati commenti di alcun tipo, ma come osservato dai collegi di CorriereComunicazioni, dopo la pubblicazione dell’articolo le azioni di TIM hanno registrato un aumento in borsa di circa il 3%.

Parallelamente a questa operazione, di cui non si conoscono i possibili contorni economici (non sappiamo se Iliad abbia intenzione di presentare un’offerta nell’immediato), Iliad e WindTre sono vicine ad un accordo per il 5G, che potrebbe interessare una porzione importante del territorio italiano.

Chiaramente, come sempre consigliamo di prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Probabilmente per le conferme o smentite di rito bisognerà attendere ancora qualche settimana. Vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso.