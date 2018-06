Iliad su iPhone: come accedere velocemente all'Area Personale per credito e consumi

Negli ultimi giorni, ci sono arrivate diverse richieste in merito alla possibilità di accedere velocemente all'Area Personale di iliad da iPhone, in modo da controllare il credito residuo e i consumi. Ebbene, abbiamo deciso di illustrarvi la semplice procedura.

Al momento in cui scriviamo, non esiste un'applicazione nativa da installare su iOS. Tuttavia, possiamo utilizzare un "trucco" che ci consente di "simularla". Infatti, il nuovo operatore telefonico ha sapientemente deciso di rendere automatico il login alla sua Area Personale, se effettuato tramite connessione dati. Questo rende essenzialmente istantaneo l'accesso a credito residuo e consumi vari.

Per accedere ancor più velocemente a queste informazioni, vi consigliamo di creare una scorciatoia in Home. in modo da avere a disposizione una sorta di "applicazione", che si appoggia però a Safari. Per fare questo, dovete:

Avviare Safari Recarvi sul sito https://www.iliad.it/account/ Eseguire un tap sul pulsante "Condividi", scorrere la lista di opzioni in basso e scegliere "Aggiungi a Home" Inserire "Iliad" come nome dell'app e premere su "Aggiungi"

Ora potete accedere velocemente, tramite questa icona, all'Area Personale di iliad, che verrà visualizzata in una nuova scheda di Safari. Se siete sotto connessione dati (4G, 3G, ecc) il login avverrà istantaneamente, mentre se disponete di una rete Wi-Fi dovrete inserire ID utente e password. Da qui potete controllare il credito residuo, il consumo dati e molto altro.