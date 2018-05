Iliad Italia utilizza gli IP francesi, problemi di geoblocking in arrivo per gli utenti?

In attesa di ricevere la SIM Iliad, che ci verrà consegnata nella giornata di oggi, continuano ad emergere nuovi dettagli sui servizi offerti dall'operatore francese approdato da qualche giorno in Italia.

Come riportato dagli amici di TuttoAndroid, infatti, la rete Iliad italiana starebbe utilizzando IP francesi anche per gli utenti italiani. Si tratta di una notizia di non poco conto, dal momento che questo potrebbe essere un grosso problema, soprattutto per le questioni legate al geoblocking imposto da alcune applicazioni che necessitano di un IP da una determinata regione per poter funzionare regolarmente e rendere accessibili tutti i propri servizi.

Di fatto, per gli smartphone collegati alla rete Iliad, risulterà che gli utenti siano collegati dalla Francia, limitando così l'accesso a determinate funzioni.

L'esempio più lampante è rappresentato da Netflix, che potrebbe includere limitazioni per il catalogo, ma anche Rai Play che non funziona completamente in Francia, senza dimenticare gli e-commerce ed i servizi di home banking.

Al momento non abbiamo tra le mani la lista completa dei servizi italiani che includono il geoblocking, ma possiamo affermare che non saranno completamente utilizzabili dal nostro paese per le ragioni di cui sopra.

Non sappiamo nemmeno se si tratti di un problema momentaneo o meno, in quanto Iliad non ha diffuso alcun commento a riguardo.