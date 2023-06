Iliad lancia le eSIM in Italia per i nuovi e già clienti: prezzi e dettagli

Il CEO Benedetto Levi l'aveva preannunciato, ed ha mantenuto la parola. Da oggi, 15 Giugno 2023, sia i già clienti che nuovi utenti Iliad possono accedere alle eSIM, vale a dire le schede telefoniche dematerializzate che ormai sono disponibili e compatibili con praticamente tutti gli smartphone di nuova generazione.

La notizia è stata riportata dai colleghi di MondomobileWeb, i quali sottolineano che per i nuovi clienti il costo di attivazione della eSIM è pari a 9,99 Euro, pari allo stesso prezzo da sostenere per le SIM standard fisiche che arrivano a casa o che possono essere acquistate presso le SIMBox.

Per i clienti Iliad che hanno già un numero attivo, viene data la possibilità di effettuare il passaggio alle eSIM direttamente dall'area "La Mia Offerta": in questo caso l'attivazione è gratuita per chi richiede il passaggio ad un'offerta a 9,99 Euro al mese, mentre per coloro che hanno attiva un'offerta dal costo inferiore a 9,99 Euro viene richiesto il pagamento una tantum di 9,99 Euro per l'eSIM.

L'associazione agli smartphone avviene inquadrando il QR Code fornito al momento della sottoscrizione e quindi il codice segreto ricevuto al momento della conferma. Iliad dà anche la possibilità di trasferire la eSIM da un dispositivo all'altro riutilizzando il QR Code che può essere recuperato in qualsiasi momento dalla propria area riservata.