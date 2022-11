Iliad lancia Flash 120 e Giga 150: dettagli e prezzi delle nuove offerte speciali

A metà novembre abbiamo seguito il ritorno di Iliad Giga 120 da 9,99 euro al mese sul sito ufficiale al posto di Flash 160. Ebbene, ora anche tale offerta telefonica è svanita per lasciare spazio a Iliad Flash 120 e Giga 150, proposte rispettivamente a 7,99 euro e 9,99 euro al mese: vediamo cosa includono nel dettaglio.

Partiamo con Iliad Flash 120, disponibile da oggi, 24 novembre 2022, al posto di Iliad Giga 80. Si tratta di una offerta sottoscrivibile fino al 15 dicembre 2022 online, presso Iliad Store e Corner, con 120 Giga in 4G, minuti di chiamate illimitati verso numeri fissi e mobili italiani – e qualche destinazione internazionale -, e anche SMS senza limiti. Il costo di attivazione è di 9,99 euro, al quale si aggiunge la prima ricarica di 7,99 euro; in caso di upgrade da una offerta Iliad precedente, invece, il costo è pari a 0 euro.

Iliad Giga 150 arriva anch’essa oggi, 24 novembre, e resterà disponibile fino a nuova comunicazione per consentire a già clienti, utenti interessati alla portabilità o consumatori che vogliono cambiare numero di accedere al 5G a un prezzo competitivo. Iliad Giga 150, infatti, include chiamate e SMS senza limiti oltre ai 150 GB di rete mobile anche in 5G, come da nome, a 9,99 euro al mese.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale Iliad.

