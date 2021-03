Iliad lancia Giga 100: 100 gigabyte in 5G, minuti ed SMS illimitati a 9,99 Euro

Nuova promozione lanciata da Iliad in giornata odierna. L'operatore telefonico francese infatti da oggi consente agli utenti di sottoscrivere una nuova offerta battezzata "Giga 100" che include a 9,99 Euro al mese 100 gigabyte di internet anche in 5G.

L'offerta, che è attivabile attraverso la pagina dedicata, offre anche minuti ed SMS illimitati verso tutti a 9,99 Euro. E' previsto anche il pagamento della SIM una tantum di 9,99 Euro.

Si tratta senza dubbio di una nuova proposta che contrariamente alla Flash 100 5G non è a scadenza: nella scheda infatti non è presente alcun countdown, segno che sarà disponibile a tempo indeterminato.

Iliad ovviamente propone tutti i vantaggi e le opzioni gratuite: in roaming in Europa sono comunque disponibili minuti ed SMS illimitati, mentre per quanto riguarda i gigabyte disponibili si scende a sei, come stabilito dalla norma Roam Like At Home dell'Unione Europa.

Inclusi nell'offerta i servizi Mi Richiami, Hotspot, la segreteria telefonica, mentre non è presente nessuno scatto alla risposta. E' anche possibile effettuare la portabilità del numero telefonico, scegliendo l'opzione nell'apposito campo.

Ovviamente il 5G non è disponibile in tutte le città italiane. Attualmente è accessibile ad Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza, dagli smartphone compatibili. In caso contrario ci si connetterà alla rete 4G.