Iliad lancia Giga 100 da 7,99 euro al mese, sostituisce Flash 120

Volete cambiare operatore o vi serve una nuova SIM? Recentemente abbiamo visto le offerte Iliad di gennaio 2023 ma, in tale occasione, abbiamo anche segnalato la chiusura imminente di Iliad Flash 120 2023. Ebbene, dopo la sua rimozione dal catalogo online è arrivata Iliad Giga 100 da 7,99 euro al mese: cosa include?

Visitando il sito ufficiale Iliad notiamo che, mentre il piano Giga 150 con 5G incluso viene rilanciato come piano tariffario bandiera della società guidata da Benedetto Levi, Giga 100 da 7,99 euro al mese risulta la seconda offerta più interessante a disposizione.

Come si compone questo bundle dati? Oltre ai 100 Giga di Internet in 4G, esplicitati anche dal nome del piano, sono inclusi minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, e SMS sempre senza limiti verso tutti. Non mancano chiamate e messaggi senza limiti in Europa e 8 GB dedicati per il Roaming UE e nel Regno Unito. Infine, notiamo la disponibilità di chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali, tra cui USA e Canada.

Esattamente come per le altre offerte Iliad disponibili, l’attivazione richiede il pagamento di 9,99 euro una tantum e il prezzo mensile è fissato “per sempre” alla cifra citata, che ricordiamo ancora una volta essere pari a 7,99 euro al mese. Chiunque può accedere a Iliad Giga 150, che si tratti di clienti di operatori virtuali, operatori principali o nuovi utenti, sia sul sito Iliad, sia presso Store e Corner in tutta Italia.

