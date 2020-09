Iliad lancia la nuova offerta Flash 100: minuti illimitati e 100GB a 9,99 Euro

Iliad ha lanciato quest'oggi una nuova offerta, battezzata Flash 100, che può essere attivata da tutti (sia nuovi clienti che coloro che effettuano la portabilità da altri operatori). Il prezzo è di 9,99 Euro al mese ed include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 gigabyte di internet senza limiti di velocità.

L'offerta, come tutte quelle di Iliad, è caratterizzata dalla totale assenza di costi nascosti ed opzioni a pagamento: l'operatore telefonico francese ha osservato nuovamente che gli utenti dovranno pagare solo il costo di 9,99 Euro ogni mese, a cui si aggiungono i 9,99 Euro unatantum per la SIM.

Come si può leggere nella pagina ufficiale di Flash 100, però, si tratta di un'offerta a scadenza, che sarà disponibile solo per 28 giorni dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tra i servizi accessori gratuiti troviamo anche i 5 gigabyte di roaming da utilizzare in Europa, a cui si aggiungono gli SMS ed i minuti illimitati. Sono inoltre garantiti anche minuti illimitati verso fissi ed internazionali di oltre 60 destinazioni, verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA e Canada.

Sono presenti anche i servizi gratuiti "Mi richiami", Hotspot, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica, mentre non è previsto alcuno scatto alla risposta.