Iliad lancia la nuova offerta Giga 70: 70 Giga in 5G, minuti ed SMS illimitati

Con la scadenza della promozione Flash 70, Iliad rinnova il proprio listino con una nuova promozione battezzata Giga 70, che si caratterizza per la possibilità di sfruttare la rete 5G dell'operatore telefonico francese.

Sostanzialmente il bundle incluso è lo stesso: a 9,99 Euro al mese per sempre, è possibile ottenere 70 gigabyte di internet (con 5G incluso) e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Interessante anche notare come i minuti siano illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, mentre per quanto riguarda la rete dati, in roaming è possibile utilizzare nell'Unione Europea massimo 6 gigabyte di traffico.

E' previsto un costo una tantum di 9,99 Euro, che portano quindi il prezzo della prima mensilità a 19,98 Euro, di cui 9,99 Euro per il rinnovo del primo mese.

Giga 70 è attivabile sia sui nuovi numeri che per le portabilità da altri gestori. Contrariamente a quanto avvenuto con Flash 70, però, in questo caso non è prevista alcuna data di scadenza, segno che evidentemente Iliad intende renderla disponibile il più a lungo possibile per abbracciare quanti più utenti.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale di Giga 70: la richiesta della SIM può essere presentata sia online che presso uno dei punti vendita o SimBox sparsi sul territorio nazionale.

Per scoprire le città coperte dal 5G di Iliad vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.