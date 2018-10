Iliad lancia la nuova offerta: Iliad Voce include minuti ed SMS illimitati a 4,99 Euro

Martedì di novità per gli utenti Iliad. La società ha annunciato il lancio a sorpresa di una nuova offerta commerciale, dedicata a coloro che non hanno bisogno di gigabyte per la navigazione ad internet e che necessitano solo di minuti ed SMS illimitati.

Si chiama "Iliad Voce" ed a 4,99 Euro al mese (per sempre) è possibile ottenere minuti ed SMS illimitati in Italia ed Europa, a cui si aggiungo 40 megabyte in 4G e 4G+ in Italia ed altrettanti dedicati in Europa.

L'offerta rappresenta una chiara risposta a quelle simili lanciate negli ultimi mesi da Kena Mobile, e segna il debutto della compagnia di Benedetto Levi in una fascia di mercato precedentemente occupata esclusivamente da operatori virtuali e low-cost.

Iliad Voce può essere sottoscritta già da oggi tramite il sito web ufficiale e tramite le Simbox sparse nei centri commerciali e stazioni di tutta Italia, oltre che ovviamente nei punti vendita dell'operatore francese e nei Corner diffusi nella penisola. A giudicare da quanto leggiamo nel banner inserito sul sito, la promozione è dedicata ai primi 200.000 utenti.

Chiaramente si tratta di una promozione disponibile anche per coloro che intendono effettuare la portabilità, ed in quel caso è previsto un contributo iniziale una tantum per la SIM di 9,99 Euro.