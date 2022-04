Iliad lancia la nuova offerta Dati 300: 300 gigabyte a soli 13,99 Euro!

In giornata odierna, 5 Aprile 2022, Iliad ha annunciato il lancio di una nuova promozione mobile battezzata “Dati 300” che come suggerisce il nome include 300 gigabyte di internet. Si tratta di un’offerta “Solo Dati”, che non include chiamate o SMS, come le altre.

L’attivazione può essere effettuata direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito iliad, fino al 10 Maggio 2022. E’ previsto un costo mensile di 13,99 Euro al mese, con costo della SIM una tantum di 9,99 Euro.

Superati i 300 gigabyte, previo consenso espresso, gli utenti continueranno a navigare al prezzo di 0,90 Euro ogni 100 megabyte. La promozione sulla base della normativa Roam Like Home dell’Unione Europea include anche 10 gigabyte dedicati in roaming in Europa, nei paesi inclusi ed espressamente indicati direttamente sulla pagina ad hoc. Iliad sottolinea che si tratta di un’offerta “dedicata ai nuovi utenti che hanno bisogno di avere solo GB. Ideale per navigare in mobilità e in casa con un router, senza linea fissa”. Non è possibile quindi utilizzarla per effettuare la portabilità.

Tra le opzioni incluse troviamo l’hotspot, il controllo del credito residuo e tutto ciò che è previsto dalle promozioni Iliad. I costi per le chiamate e gli SMS in Italia ed Europa sono rispettivamente di 0,28 Euro al minuto e 0,28 Euro ad SMS.