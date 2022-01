Iliad lancia l'offerta per la fibra a 5 Gbit/s: 15,99 Euro al mese per sempre

Nel corso dell’evento Iliad di questa mattina, l’operatore telefonico francese ha presentato la sua offerta per la linea fissa. L’amministratore delegato Benedetto Levi ha snocciolato l’attuale situazione del mercato fisso, ponendo l’accento sui “costi nascosti” e sulle rimodulazioni della concorrenza.

Iliad ha spiegato che ha sviluppato una rete backbone per la fibra ottica parallelamente a quella mobile, che consente alla compagnia di offrire un servizio in fibra100% con bollino verde (qui abbiamo spiegato come riconoscere la fibra).

L’offerta Iliad vede come elemento centrale l’Iliad Box, il router 100% made in Iliad sviluppato dagli ingegneri dell’operatore francese ed in grado di offrire una velocità di 5 Gigabit al secondo in download e 700 Mbit/s in upload, in 6 milioni di case. L’Iliad Box può essere anche appesa al muro grazie ai due fori presenti sul retro: su di essa è presente uno schermo che potrà mostrare il QR Code per connettersi alla rete senza digitale la password. Presente anche il WiFi MiMo, oltre che una serie di funzioni per la sicurezza tra cui il supporto allo standard WPA3 e una procedura dai configurazione facile.

Iliad ha anche sviluppato l’applicazione IliadBox Connect che permette di gestire da smartphone la rete. Viene anche data la possibilità di creare profili per ogni singolo componente della famiglia.

Arrivano anche gli extender, da inserire in varie parti della casa per estendere la copertura del segnale.

L’offerta che accompagnerà Iliadbox e gli extender è la seguente:

Trasparenza tariffaria: nessuna rimodulazione, nessun costo nascosto;

Libertà: nessun vincolo contrattuale;

Serenità: call center che risponde in meno di 22 secondi;

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e di 60 destinazioni estere;

Internet illimitato;

Massima velocità per sempre.

Il tutto ad un costo di 15,99 Euro al mese per gli utenti mobili di Iliad, per sempre. Per chi non è utente Iliad invece il prezzo è di 23,99 Euro al mese, per sempre anche in questo caso ovviamente. Previsto un costo di installazione di 39,99 Euro.

Attualmente l’offerta è disponibile per 7,4 milioni di famiglie, ma il numero è destinato a crescere. E’ possibile effettuare la sottoscrizione tramite il sito Iliad e su oltre 1.500 Simbox.