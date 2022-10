Iliad lancia offerta Flash 160: 160GB anche in 5G a 9,99 euro al mese, fino 10 novembre

All’elenco di offerte Iliad disponibili a ottobre 2022 si aggiunge oggi, 20 ottobre 2022, l’offerta Flash 160 da 9,99 euro al mese compatibile anche con il 5G. Questa promozione resterà disponibile soltanto fino al 10 novembre 2022, sia per nuovi clienti Iliad con o senza portabilità, sia per i già clienti Iliad.

Sul sito ufficiale Iliad l’offerta spicca nella homepage sulla parte alta, dove si trova il banner dedicato alla promozione. Dalla pagina dedicata si evincono altri dettagli chiave in merito al bundle dati, composto da 160 Giga in 4G/4G+ e 5G, chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e anche SMS senza limiti. In Europa si ottengono invece minuti e SMS illimitati assieme a 9 GB al mese in Roaming UE. Inoltre, non mancano chiamate internazionali senza limiti verso oltre 60 destinazioni.

Come da prassi, avvisiamo che la copertura Iliad per il 5G è confermata soltanto per alcune aree di città chiave italiane – tra cui Bologna, Milano, Padova, Torino, Trieste e Venezia –, e che per sfruttare la rete mobile di quinta generazione è necessario essere in possesso di un dispositivo compatibile. La velocità massima teorica è di 855 Mbps in download e 72 Mbps in upload.

Segnaliamo poi che l’offerta è accessibile anche ai già clienti Iliad legati all’operatore tramite una delle tante promozioni mobili proposte nel corso degli ultimi anni. Il cambio di offerta, peraltro, è gratuito. L’unico costo da sostenere in caso di attivazione con nuova SIM Iliad è di 19,98 euro, di cui 9,99 euro per la SIM e 9,99 euro per la prima mensilità anticipata.

Sempre à propos di Iliad, è notizia sempre di ottobre l’aumento di prezzo per la Fibra Iliad.