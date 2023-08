Iliad lancia l'offerta Flash 180: 180 Giga con minuti e SMS illimitati a soli 9,99 Euro

Periodo di grandi novità per Iliad: dopo il lancio di Iliad Space, infatti, la compagnia milanese ha presentato oggi la nuova offerta mobile Iliad Flash 180. L'offerta è valida sia per i nuovi clienti che per chi ha già un'utenza attiva: vediamo in cosa consiste.

Iliad Flash 180 garantisce 180 Giga al mese per la navigazione sul web, insieme a minuti e SMS illimitati. La navigazione da mobile è su rete 5G, mentre il prezzo dell'offerta è veramente basso: parliamo infatti di soli 9,99 Euro al mese per sempre.

Bisogna però prestare attenzione ad attivare l'offerta in tempo: infatti, Iliad Flash 180 può essere attivata entro il 14 settembre e non oltre. Ovviamente, la promozione potrebbe essere estesa con delle proroghe, ma se siete interessati ad approfittarne il consiglio è quello di procedere con l'attivazione prima della metà di settembre.

Tra le altre specifiche dell'offerta abbiamo un costo di attivazione di 9,99 Euro per chi non è ancora cliente Iliad. Per chi invece ha un'utenza già aperta con la compagnia italiana, non ci sarà alcun pagamento iniziale da effettuare. Inoltre, ogni mese avrete 10 GB in roaming zero, cumulabili con le altre opzioni di roaming di Iliad per UE e Svizzera, lanciate a luglio. Sempre per quanto riguarda il roaming, inoltre, avrete minuti e SMS illimitati in Europa e minuti illimitati verso 60 destinazioni in tutto il mondo.

Infine, inclusi nella promozione sono anche i servizi Mi Richiami, Hotspot, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo. L'attivazione dell'offerta può essere effettuata direttamente dal sito web di Iliad.