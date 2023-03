Iliad lancia la nuova offerta di primavera: Flash 120 a 7,99 Euro con 120 Giga

Iliad lancia oggi una nuova offerta, Flash 120, che permette di ottenere fino al 27 Aprile 2023, ben 120 gigabyte e minuti illimitati ad un prezzo molto conveniente.

L'offerta infatti ha un prezzo di 7,99 Euro al mese (bloccato per sempre), con costo di attivazione da sostenere una tantum di 9,99 Euro.

Iliad evidenzia che superati i 120 gigabyte, previo espresso consenso, sarà possibile continuare a navigare al prezzo di 0,90 Euro ogni 100 megabyte. I minuti ed SMS sono illimitati sia verso i fissi che i mobili in Italia, oltre che nei paesi europei. Per quanto concerne il roaming, in Europa è possibile godere di 8 gigabyte di internet.

Nell'offerta sono incluse le opzioni mi richiami, hotspot, piano tariffario, segreteria telefonica, controllo del credito residuo e la portabilità del numero se richiesta.

Sostanzialmente si tratta di un'offerta più economica della Flash 130 di Iliad lanciata qualche settimana fa e che offriva 130 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati a 8,99 Euro al mese.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dell'offerta sul sito di Iliad.