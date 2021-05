Iliad lancia le offerte Giga 80 in 4G e Flash 120 in 5G: si parte da 7,99 Euro al mese

Mentre Vodafone ha aperto le porte agli ex clienti con un’offerta winback a 7 Euro al mese, Iliad pensa ai nuovi utenti lanciando da oggi le due offerte Giga 80 e Flash 120. La prima è pensata per gli utenti che vogliono spendere meno e avere tanti Giga in 4G, la seconda invece “esagera” e offre 120 Giga anche con connessione 5G.

Andiamo con ordine: Giga 80 è un’offerta che propone nel suo pacchetto minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, un numero illimitato di chiamate verso numeri internazionali fissi e mobili specifici (tra cui Austria, Cina, Francia, Germania, India, Inghilterra, Spagna e Svizzera) e anche 80 Giga di Internet in 4G. In questo caso si parla di 7,99 Euro al mese, per un costo di attivazione di 17,98 Euro - che include primo mese anticipato e costo SIM -, sia nel caso di nuovi clienti che di portabilità da operatori nazionali.

Flash 120 è invece un’offerta valida fino al 30 giugno 2021 che propone sempre minuti di chiamate e SMS illimitati verso tutti, anche destinazioni internazionali come quelle citate sopra, ma 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G. Flash 120 può essere attivata online tramite il sito ufficiale o anche tramite Iliad Store e Corner nei diversi punti vendita sul territorio nazionale. L’attivazione in questo caso costa un totale di 19,98 Euro ed è sempre valida sia per nuove SIM che per la portabilità da altri operatori nazionali.

Nel portfolio di offerte di Iliad risultano ancora presenti, infine, i piani Giga 40 e Iliad Voce entrambi con minuti e SMS illimitati ma rispettivamente 40 Giga e 40 Mega di Internet, mentre hanno detto addio alla commercializzazione i piani Giga 50 e Giga 100.

Iliad intanto ha rinviato il debutto nella telefonia fissa, facendolo slittare dopo l’estate 2021.