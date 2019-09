Iliad lancia la sfida a TIM e Vodafone: 5G in arrivo nel 2020 grazie a Nokia

Dopo Vodafone e TIM, anche Iliad ha annunciato le intenzioni di lanciare in Italia la propria rete 5G. La società francese ha infatti ufficializzato da poco il rinnovo dell'accordo quasi decennale con Nokia, che permetterà all'operatore telefonico di portare la connettività di nuova generazione nel Bel Paese.

La società finlandese supporterà Iliad nello sviluppo della rete 5G di Iliad nel nostro paese. Questa nuova partnership si va ad aggiungere a quella già in vigore e che ha permesso ai transalpini di realizzare le infrastrutture per le reti 3G e 4G.

Nel comunicato stampa si legge che la scelta del partner nordeuropeo rientra nella strategia di Iliad di puntare su tecnologie europee e sull'indipendenza strategica, che consentirà agli utenti di sfruttare a pieno la migliore esperienza mobile possibile.

Il nuovo contratto si estenderà anche alla Francia, altro paese dove Iliad lancerà la nuova rete 5G. Al momento non sono ovviamente disponibili informazioni in merito alle offerte e le città in cui saranno disponibili, ma l'inizio dello sviluppo della rete dovrebbe avvenire non prima del 2020, in concomitanza con la disponibilità delle frequenze necessarie per la trasmissione del segnale.

Nel corso dell'asta tenuta lo scorso anno Iliad ha portato a casa tre bande: il blocco riservato sulla frequenza 700 MHz, quello a 20 MHz sullo spettro 3700 Mhz ed il generico a 26 GHz.