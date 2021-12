Iliad lancia la nuova super offerta Flash 150: 150 gigabyte in 5G a 9,99 Euro

In attesa del debutto di Iliad nella telefonia fissa, l'operatore telefonico francese rilancia una nuova super promozione per il comparto mobile, che sarà attiva per i prossimi 39 giorni dal momento in cui stiamo scrivendo.

Si chiama "Flash 150" e come suggerisce il nome, il punto cardine dell'intera promozione è rappresentato dalla presenza di 150 gigabyte di connessione ad internet, anche in 5G nelle aree coperte. A ciò si aggiungono minuti ed SMS illimitati, che ormai rientrano in tutte le promozioni di questo tipo.

Il costo mensile è di 9,99 Euro, e Iliad sottolinea come tale prezzo sia "per sempre, per davvero": la società di Benedetto Levi ha infatti delineato la sua strategia societaria sin da subito soffermandosi sull'assenza di rimodulazioni per gli utenti e prezzi bloccati. Per le nuove attivazioni è previsto un costo 9,99 Euro una tantum per la SIM.

Nell'offerta sono incluse tutte le opzioni classiche, tra cui i servizi Mi richiami, l'hotspot, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo ed il piano tariffario, mentre non è previsto alcuno scatto alla risposta. Per gli utenti Iliad sottolinea che non sono previsti vincoli e costi nascosti ed è possibile cambiare operatore in qualsiasi momento.

Per attivare la Flash 150 vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito Iliad.