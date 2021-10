Iliad, il lancio dell'offerta di rete fissa sembra ormai prossimo: le ultime novità

La sospensione del titolo Iliad in borsa di cui abbiamo parlato qualche giorno fa non ha portato all'annuncio del debutto dell'operatore nel mercato di rete fissa in Italia. Tuttavia, le ultime indiscrezioni parlano di un lancio ormai prossimo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, la compagnia transalpina dovrebbe lanciare la propria offerta per la rete fissa già nel prossimo mese di Novembre. Qualora ciò dovesse verificarsi, si tratterebbe di un lasso di tempo perfettamente in linea con quanto annunciato in precedenza dalla stessa Iliad, che riferendosi al debutto nella rete fissa in Italia aveva parlato di un lancio generico "dopo l'estate". Tale annuncio però non è stato seguito da alcun dettaglio supplementare, ma evidentemente ci siamo quasi.

Repubblica si sofferma anche sul possibile impatto che potrebbe avere questo lancio sul mercato italiano: secondo i giornalisti, analogamente a quanto avvenuto per la rete mobile, anche in questo caso la compagnia di Benedetto Levi potrebbe provocare una serie di ribassi per i prezzi.

A conferma del lancio imminente, FibraClick evidenzia che Iliad è anche stata aggiunta sul sito web ufficiale di FiberCop tra i partner, insieme a Fastweb. Secondo quanto affermato nella newsletter settimanale, si tratta di una conferma del fatto che il coinvolgimento di Iliad in FiberCop possa riguardare l'offerta in co-investimento. Iliad avrebbe quindi accesso agli armadi stradali in campo di un impegno finanziario.