Iliad, Maggio 2023 termina con la nuova offerta Iliad Flash 200 da 9,99 Euro

Nuova offerta lancia oggi 23 Maggio 2023 da Iliad, attivabile fino al 15 Giugno 2023 a nuovi clienti e già utenti di godere di un ottimo bundle a 9,99 Euro al mese.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata sul sito Iliad, si chiama Flash 200 ed a 9,99 Euro al mese include 200 Gigabyte di internet in 4G e 5G (dove disponibile), e minuti ed SMS illimitati per sempre. Previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro.

Incluse nell’offerta le opzioni Mi Richiami, Hotspot. Segreteria Telefonica, Controllo del credito residuo oltre che il piano tariffario e la portabilità del numero se desiderata.

Per quanto riguarda i gigabyte, i 200GB sono in 4G e 4G+, mentre il 5G è attivo e disponibile solo sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. Superati i 200 Gigabyte di navigazione, previo espresso consenso è possibile continuare a navigare a 0,90 Euro ogni 100MB. La promozione prevede anche minuti ed SMS illimitati e 10GB dedicati in roaming in Europa.

L’attivazione può essere richiesta direttamente online tramite il pulsante dedicato fino al 15 Giugno 2023.

Di recente, nella relazione trimestrale Iliad ha svelato che in Italia ha quasi 10 milioni di utenti, ma ha registrato ottime performance anche su fibra.