Iliad manda in confusione il web rispondendo alle domande con una 'macchina della verità'

Come vi abbiamo già detto in precedenza su queste pagine, Iliad ha deciso di rispondere alle domande degli utenti tramite una diretta su Facebook. Tuttavia, il CEO dell'azienda, Benedetto Levi ha risposto utilizzando il "metodo del poligrafo", ovvero la cosiddetta "macchina della verità".

Il risultato è stato criticato da molti utenti, ma molti altri lo hanno anche elogiato. Durante la diretta sono state poste domande come "Preferisce acqua gassata o naturale?", "Indossa una camicia bianca?" e "Fuori c'è il Sole?", con tanto di "Quale dei nostri concorrenti vorreste che si sottoponesse al test della verità?" finale.

Insomma, una trovata singolare che ha lasciato alquanto increduli parecchi utenti, che si aspettavano una sessione di Q&A "normale", cosa che non è avvenuta. Durante la live, però, sono state date alcune informazioni interessanti, come il fatto che Iliad ha appena raggiunto il milione di utenti, ma manterrà la sua offerta a 5,99 euro per altri 200.000 nuovi arrivati.

Oltre a questo, hanno trovato risposta anche alcune delle critiche che erano state mosse alla società. Potete rivedere il tutto in differita collegandovi a questo link. Il video ha una durata di circa 19 minuti.

Voi che ne pensate? Le vostre domande hanno trovato risposta? Fatecelo sapere nei commenti!