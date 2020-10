Iliad, migliora copertura e rete proprietaria: oltre 4.700 impianti 4G attivi in Italia

Iliad continua a migliorare la copertura e ad ampliare la rete proprietaria. Secondo quanto riportato dai colleghi di UniversoFree, il mese di Settembre si è chiuso con 4.700 impianti 4G attivi su tutto il territorio nazionali, oltre 500 in più rispetto ai dati di Agosto 2020, quando tale numero si aggirava sui 4.200.

Lo stesso sito fa notare anche come, rispetto a Luglio, il ritmo delle attivazioni mensili sia aumentato in maniera consistente, un aspetto da non prendere sottobanco e che avvicina sempre più la compagnia diretta da Benedetto Levi all’obiettivo di avere oltre 5.000 impianti attivi entro la fine del 2020 su tutto il territorio nazionale. E’ quindi praticamente certo che Iliad raggiunga il traguardo, e lo superi facilmente qualora dovesse continuare ad attivare 2-300 impianti al mese.

Universofree fa anche notare che con 5.000 impianti proprietari Iliad potrebbe contare su circa un terzo delle antenne 4G dei principali competitor, in meno di due anni dal debutto avvenuto nel Bel Paese.

Ricordiamo che resterà attiva per pochi giorni l’offerta Flash 100 di Iliad che include minuti illimitati e 100 gigabyte di navigazione a soli 9,99 Euro al mese.

Si avvicina anche il debutto nella rete fissa di Iliad, previsto entro l’estate 2021 e possibile grazie all’accordo siglato con Open Fiber.