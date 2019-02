Iliad, miglioramenti in arrivo per la copertura: c'è l'accordo con INWIT

Iliad si prepara a migliorare la copertura della propria rete. La società francese infatti ha annunciato di aver stretto un accordo con la società delle torri INWIT, che è controllata per la maggioranza da Telecom Italia.

L'accordo è strategico per il futuro dell'operatore telefonico francese nel nostro paese, che negli ultimi tempi è stato bersagliato da critiche degli utenti che lamentano una copertura inferiore rispetto a quella della concorrenza, nonostante i prezzi siano più bassi.

La società di Benedetto Levi, come riferito dai colleghi di UniversoFree, potrà appoggiarsi alle torri di INWIT per sfruttare le tecnologie 4G ed anche per la costruzione della futura rete 5G, che dovrebbe vedere la luce nel corso dei prossimi anni.

A livello di dati, Iliad avrà accesso ad alcune delle 11.000 torri che compongono la struttura INWIT, su cui sono presenti anche le antenne di altri operatori telefonici (sia tradizionali che virtuali). L'accordo prevede che Iliad definisca la quantità di siti da chiedere ad INWIT, in relazione alle esigenze per la propria rete.

La notizia era nell'aria da tempo e già lo scorso mese di Settembre sul web si paventava la possibilità di un accordo tra le parti, il tutto rafforzato dalle previsioni dei dati finanziari di INWIT che aveva inserito Iliad tra le compagnie partner.