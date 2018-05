Iliad: minuti ed SMS illimitati verso tutti e 30 gigabyte di internet in 4G+ a 5,99 Euro

Dopo le bordate agli altri operatori telefonici, Iliad ha ufficializzato la prima offerta

Nell'offerta Iliad infatti figurano minuti illimitati verso tutti gli operatori italiani. Lo stesso varrà anche per gli SMS, che non includono alcun limite, nè di quantità né di lunghezza, ovviamente verso l'Italia.

Capitolo diverso per inter: Iliad offrirà copertura nazionale in 4G+ in tutta Italia e non solo nelle grandi città. L'operatore telefonico offrirà 30 gigabyte di internet al mese in 4G+, con sistema di fatturazione mensile e non a 28 giorni.

Per coloro che viaggiano in Europa, nel pacchetto saranno presenti minuti ed SMS illimitati + 2 gigabyte di internet al mese. Nell'offerta sono incluse chiamate illimitate verso sessantacinque paesi internazionali.

Altro punto estremamente interessante dell'offerta è dato dal fatto che non è presente alcun vincolo: non saranno addebitati costi extra di recesso o altro.

Il prezzo della promozione sarà significativamente inferiore a quello di promozioni simili proposte da altri operatori, il tutto seguendo la linea dell'operatore telefonico che si è preposto da subito l'obiettivo di tagliare i prezzi.

Il costo addebitato agli utenti sarà di 5,99 Euro al mese. Prezzo bloccato per sempre. L'attivazione ha il costo una tantum di 9,99 Euro, che include l'attivazione e spedizione della SIM a casa.



Nella promozione sono inclusi tutti i servizi inclusi: segreteria telefonica, mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, piano tariffario e la disattivazione dall'area utente di servizi a sovraprezzo.

Un'offerta significativamente più economica rispetto a quelle simili offerte dagli operatori concorrenti, che secondo Levi rappresenta a pieno la "rivoluzione" di cui si era parlato nei mesi precedenti.



La richiesta può essere effettuata già da ora sul sito Iliad.it o tramite le Sim Box.



L'offerta è riservata al primo milione di utenti.