Iliad ancora nel mirino di WindTre: segnalata un'altra pubblicità della fibra a 5 Gigabit

A pochi giorni dalla multa da 1,2 milioni di Euro ad Iliad, l’operatore telefonico francese finisce nuovamente nel mirino della concorrenza. Questa volta WindTre ha presentato una contestazione al Giurì per la comunicazione pubblicitaria della sua fibra.

Come tutti ricorderanno, qualche mese fa WindTre ha fatto bloccare uno spot della Fibra Iliad in quanto ritenuta “pubblicità ingannevole” per gli utenti, relativamente alla parte in cui si faceva riferimento alla velocità di 5 Gigabit.

Ebbene, secondo quanto riportato dai colleghi di UniversoFree, WindTre lo scorso 29 Marzo 2022 ha contestato all’IAP che “la pubblicità di Iliad Italia S.p.A. relativa all’offerta “Iliad Box, la fibra chiara e tonda” diffusa attraverso il proprio sito internet, costituisce inottemperanza alla decisione del Giurì n. 3/2022 del 22 febbraio 2022. Il claim “con velocità fino a 5 GBit/s complessivi” riproduce il medesimo contenuto comunicazionale espresso nell’annuncio già ritenuto ingannevole dalla suddetta decisione, in violazione dell’art. 2 CA (Comunicazione commerciale ingannevole), con ciò ponendosi in contrasto con l’art. 42 CA (Inosservanza delle decisioni)”.

Nella pronuncia 9/2022 che può essere letta direttamente tramite il sito web dell’IAP, “il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che i messaggi contestati costituiscono inottemperanza alla decisione n. 3/2022 del Giurì e che della stessa si dia notizia mediante avviso segnalato sulla home page del sito di Iliad e sul sito dello IAP”.

Iliad quindi potrebbe trovarsi costretta ad inserire sul proprio sito la comunicazione del Giurì, per rendere più chiare le specifiche della sua offerta.