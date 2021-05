Iliad modifica dettagli dei suoi contratti: cambierà il 'Per Sempre'?

Dopo il lancio delle offerte Giga 80 e Flash 120, Iliad ha deciso di implementare anche nuove Condizioni Generali di Contratto per piani tariffari selezionati, introducendo una piccola novità che però potrebbe significare molto lato costi. Il “Per Sempre” tanto vantato dall’operatore telefonico francese, infatti, potrebbe cambiare.

A notare questa differenza sono stati i colleghi di MondoMobileWeb, i quali hanno visto per primi un cambiamento importante nella sezione “Trasparenza Tariffaria” valido per alcune offerte. Le nuove Condizioni attuate dal 25 maggio 2021, attualmente valide solo per i nuovi bundle iliad Giga 120 a 9,99 euro e iliad Giga 80 a 7,99 euro, prevedono infatti una singola modifica all’Articolo 9 relativo alle modifiche contrattuali e che definisce i modi in cui Iliad può decidere di applicare alcune rimodulazioni ai suoi piani tariffati.

Nello specifico, ecco come appare la sezione interessata dopo la modifica: “Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione della tariffa mensile delle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”) per i seguenti giustificati motivi e in maniera proporzionata […]”. Prima della modifica, invece, la parte tra parentesi appariva così: “(con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”)”.

Cosa può significare questa lieve modifica? Innanzitutto, le tariffe escluse da quelle selezionate non varieranno nel costo mensile e nemmeno nel bundle dati proposto. Quelle considerate, invece, potrebbero subire variazioni contrattuali non nella tariffa mensile ma nei contenuti dell’offerta. In altre parole, potrebbero cambiare gli SMS, i minuti di chiamate e i Giga di traffico mobile, ma non il costo. Dunque, si presume che il “Per Sempre” d’ora in avanti riguardi solamente il costo (come da promessa dell’operatore telefonico) ma non l’offerta intera.

A proposito di Iliad, la società ha rinviato il debutto nella telefonia fissa, spostandolo dopo l’estate 2021.