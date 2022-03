Iliad contro la multa: 'nostra comunicazione più trasparente rispetto a competitor'

Nella giornata di ieri su queste pagine vi abbiamo dato conto della multa dell’Antitrust ad Iliad per il 5G e per la comunicazione definita “poco chiara”. A stretto giro di orologio è arrivata anche la risposta dell’operatore telefonico, che ha rigettato le accuse.

Con una nota diffusa, Iliad spiega che la sanzione che ha imposto l’Agcm riguarda “la sola modalità con cui l’operatore fornisce le informazioni sulle aree territoriali coperte dal 5G e i device compatibili con questa tecnologia”. Secondo Iliad si tratta di una decisione ingiustificata “considerati lo spirito di collaborazione sempre mostrato e le numerose soluzioni proposte da Iliad in fase di confronto con Agcm, oltre che profondamente ingiusta, soprattutto tenendo conto del fatto che Iliad agisce costantemente con grande attenzione verso gli utenti e comunica queste stesse informazioni in modo ben più trasparente rispetto a quanto facciano i competitor”.

Di diverso avviso invece Codacons, che rivendica la presentazione del primo esposto contro Iliad a febbraio per la fibra ottica. Il presidente Carlo Rienzi osserva che tale sanzione “conferma come il settore della telefonia sia una giungla dove per il consumatore è difficilissimo districarsi, tra offerte poco trasparenti e condizioni poco chiare, ed informazioni ingannevoli che modificano le scelte degli utenti e arrecano un danno economico diretto ai consumatori”.