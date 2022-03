Iliad multata per 1,2 milioni dall'Antitrust per il 5G: 'offerta poco chiara'

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato una multa da 1,2 milioni di Euro ai danni di Iliad per “pratiche commerciali ingannevoli” sull’offerta con la tecnologia 5G.

Come si può leggere nel comunicato stampa disponibile sul sito di AGCM, la sanzione riguarda “l’omissione e/o la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile - che includono servizi con tecnologia 5G - e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo ad una di queste offerte”.

All’operatore telefonico è stata contestata la violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto avrebbe pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile con supporto 5G incluso “omettendo totalmente o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, quali la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore”.

Secondo AGCM le comunicazioni promozionale non hanno consentito agli utenti di comprendere che per poter usufruire della rete 5G è necessario trovarsi in una zona in cui è disponibile tale copertura e disporre di un dispositivo abilitato a questa rete.

L’Antitrust si è anche soffermato sul claim “100 giga, minuti ed SMS illimitati in Italia ed Europa” che è utilizzato in un SMS inviato agli ex clienti per promuovere la promozione “Flash 100 5G”. L’AGCM evidenzia che “il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità idoneo ad indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB”.

Sempre in merito alla rete di nuova generazione, secondo le ultime indiscrezioni Iliad e WindTre sarebbero vicine ad un accordo per il 5G.