Iliad, per Natale arriva l'offerta Flash 180: 180GB di internet in 5G a 9,99 Euro al mese

Iliad annuncia oggi il lancio della nuova offerta di Natale, che sarà attivabile fino al 27 Dicembre 2023. Gli interessati potranno infatti godere della promozione “Flash 180”, che include 180GB in 4G/4G+ e 5G e chiamate ed SMS illimitati a 9,99 Euro al mese.

Chiaramente, è possibile accedere alla rete 5G solo nelle aree in cui è garantita la copertura, altrimenti si godrà della rete 4G e 4G+.

Ovviamente, il prezzo ed il contenuto della promozione è garantito per sempre: l’operatore garantisce ai propri utenti che la tariffa non subirà rimodulazione di alcun tipo, nemmeno quelle legate all’inflazione che sono state introdotte da altri concorrenti.

Coloro che hanno già un’offerta Iliad attiva potranno effettuare l’upgrade alla nuova “Flash 180” ed aumentare in questo modo la disponibilità di gigabyte. “Flash 180” può essere attivata online sul sito di Iliad, oltre che ovviamente negli oltre 6000 punti vendita sul territorio tra Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express ed Iliad Space.

Qualche settimana fa, Iliad ha annunciato l’ampliamento della fibra FTTH in altre 3 milioni di abitazioni, anche se presenti nelle aree bianche del Piano BUL. Secondo gli ultimi dati, complessivamente su mobile Iliad in Italia può contare su 10,4 milioni di utenti, un dato in crescita rispetto al trimestre precedente.