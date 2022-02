Iliad non presenterà un'altra offerta per l'acquisto di Vodafone: 'avanti da soli'

Nel pomeriggio di ieri è arrivata la conferma che Vodafone ha rifiutato l'offerta di Iliad per l'acquisizione dell'attività mobile in Italia. L'operatore telefonico francese, con una nota ha accettato la decisione ed ha spiegato che non presenterà un'altra offerta.

In una nota in cui Iliad osserva che l'offerta aveva un "valore molto alto", che avrebbe rispecchiato a pieno il desiderio dei dirigenti di consolidare le attività in Italia e di "fare l'interesse degli azionisti", la compagnia telefonica francese ha annunciato che "perseguirà la sua strategia indipendente" che ad oggi ha portato a grandi performance sul mercato.

In pochi anni, infatti, Iliad è riuscita a raggiungere 8,5 milioni di clienti in Italia, e di recente ha anche annunciato l'offerta Iliad Fibra per la fibra ottica a casa.

"Iliad prende atto del rifiuto da parte di Vodafone della sua offerta da 11,25 miliardi di euro per Vodafone Italia" si legge nella nota diramata poco dopo la pubblicazione di quella di Vodafone, in cui ha esposto tutti i benefici che avrebbe portato un'acquisizione di questo tipo, escludendo di fatto nuove offerte o contro proposte.

Vodafone dal suo canto nel comunicato ha comunque precisato che intende perseguire l'obiettivo di consolidare l'attività in Italia, ma evidentemente ha ritenuto non soddisfacente l'offerta arrivata da Iliad