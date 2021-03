Iliad, nuova offerta flash: 5G, 100 Giga, SMS e chiamate illimitate a 9,99 Euro!

Nuova offerta bomba lanciata da Iliad. L'operatore telefonico di Benedetto Levi, infatti, ha lanciato una nuova promozione in scadenza a fine mese, che propone un bundle molto interessanti a soli 9,99 Euro.

Flash 100 5G, infatti, a 9,99 Euro al mese per sempre include 100 gigabyte di internet sulla rete di nuova generazione, minuti ed SMS illimitati. L'attivazione può essere richiesta direttamente attraverso il sito web di Iliad, ma è previsto un costo una tantum per la scheda di 9,99 Euro.

Ovviamente la connessione sotto rete 5G avviene solo dove è disponibile, altrimenti si sfrutta la connessione 4G e 4G+. Nelle condizioni dell'offerta Iliad sottolinea che superati i 100 gigabyte di traffico, previo consenso, si continua a navigare a 0,90 Euro per ogni 100 megabyte.

I minuti ed SMS illimitati sono invece disponibili sia verso i numeri fissi che mobili in Italia, mentre per quanto riguarda il roaming europeo in base alle regole della normativa Roam like at Home, si avranno a disposizione 6 gigabyte per la rete dati.

Iliad sottolinea che con il 5G è possibile una velocità di download fino ad 855 Mbps. Per tutti i dettagli sulle città italiane coperte dal 5G, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata aggiornata però al 27 Febbraio 2021.