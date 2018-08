Iliad: l'offerta da 5,99 Euro prorogata per altre 50.000 utenze

Torniamo a parlare delle offerte Iliad. L'operatore telefonico francese, da poco approdato in Italia, in cui ha scatenato un vero e proprio effetto a catena nel mondo delle comunicazioni, ha prorogato la prima offerta per altre 50.000 utenze.

Il link non è più presente in bella vista in homepage, ma in fondo.

Collegandosi alla pagina ufficiale della promozione, è possibile scoprire che è stata prorogata per altri 50.000 utenti, prima di mandarla definitivamente in pensione.

La prima offerta, per chi non la conoscesse, include a 5,99 Euro al mese, minuti ed SMS illimitati verso tutti e 30 gigabyte di internet in 4G e 4G Plus, mentre in Europa è possibile utilizzare minuti e messaggi illimitati e 2 gigabyte di internet dedicati.

Resta chiaramente disponibile anche la seconda offerta, dedicata a 500.000 utenti e che offre a 6,99 Euro al mese 40 gigabyte di internet in 4G e 4G Plus, e minuti e messaggi illimitati verso tutti, con un limite di 3 gigabyte in roaming in Europa.

Per entrambe le offerte, ovviamente, è previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro, mentre per le promozioni è previsto il rinnovo ogni mese e non ventotto.

Il consiglio, per coloro che sono interessati alla prima promozione, è di abilitarla nel minor tempo possibile.